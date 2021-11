Bahnfahrt durchs Winterwunderland

Wochenlange Arbeit steckt in der winterlichen Modelleisenbahn-Anlage von Sascha Kämpfer. Durch die Kulisse Nürnbergs fährt die erste deutsche Eisenbahn in der Spurweite H0. Ein weiterer Nachbau der Bahn von 1835, den das Mitglied des Modelleisenbahnclubs in Händen hält, steht zur genaueren Betrachtung in einer Vitrine.

Foto: Lydia Böhne