Bahnhof Bethlehem muss erneut ausfallen

Der „Bahnhof Bethlehem“ für bedürftige Menschen muss coronabedingt auch in diesem Jahr ausfallen. Wegen der Pandemie können die ausrichtenden Organisationen die Veranstaltung mit einem Festessen und einem Gottesdienst an Heiligabend im Bielefelder Hauptbahnhof nicht stattfinden lassen.

Der "Bahnhof Bethlehem" für bedürftige Menschen in Bielefeld, hier ein Bild aus dem Jahr 2019, muss in diesem Jahr an Heiligabend erneut ausfallen.

Die Evangelische und Katholische Kirche, Caritas und Diakonie sowie die Heilsarmee Bielefeld rufen stattdessen zu einer Spendenaktion auf. Sozialpfarrer Matthias Blomeier: „Wir verfolgen nun – wie im vergangenen Jahr – die Idee, wieder Tüten für Bedürftige und Wohnungslose in unserer Stadt zu packen und ihnen zu schenken. Einige Sponsoren sind schon gefunden, es fehlen aber noch rund 5.000 Euro, um die Tüten mit Weihnachtsgebäck und Dingen des täglichen Gebrauchs zu füllen.“

Für die knapp 700 Tüten, die von Ehrenamtlichen in den nächsten 14 Tagen gepackt werden, kann ab sofort unter dem Stichwort „Bahnhof Bethlehem“ an das Sozialpfarramt im Evangelischen Kirchenkreis gespendet werden: Bank für Kirche und Diakonie eG; Kontonummer: DE42 3506 0190 2006 6990 68

Für viele Menschen, die in prekären Verhältnissen oder auf der Straße leben, seien das Festessen und der feierliche Gottesdienst in der Bahnhofshalle am Heiligen Abend eine besondere Freude an Weihnachten. Alle Bemühungen der Organisatoren, einen geeigneten, größeren Ort für das Zusammensein zu finden, hätten aufgrund der besonderen Herausforderungen aufgegeben werden müssen.