Bahnhofsgebäude wird geschlossen – Verkehr rollt weiter

Die Abrissarbeiten stehen an: Montag nimmt in Paderborn der Interimsbahnhof den Betrieb auf

Paderborn

Der Abriss des alten Paderborner Hauptbahnhofs rückt in unmittelbare Nähe. Von Montag, 2. August, an ist das Bahnhofsgebäude geschlossen. Gleichzeitig wird der Interimsbahnhof in Betrieb genommen. Das teilte die Bremer AG als Bauherr am Freitag mit. Die wichtigste Botschaft: Der Bahnverkehr rollt trotz der Maßnahmen zunächst ungehindert weiter.