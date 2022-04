Bahnhofstraße: Stadt Paderborn mit Baufortschritt zufrieden

Wie mehrfach berichtet soll die viel befahrene Haupteinfallstraße bis Februar 2023 gesperrt bleiben. Derzeit erfolgen parallel zum Bau und Anschluss der neuen Brücke an die Bahnhofstraße die Kanalarbeiten und der Straßenbau zwischen der Brücke und der Pontanusstraße.

Eine leichte Verzögerung ergibt sich voraussichtlich im Bereich der Einmündung der Pontaunusstraße in die Bahnhofstraße. Die Sperrung des Bereichs sollte ursprünglich Ende April aufgehoben werden. Aufgrund von Materiallieferengpässen wird wahrscheinlich eine Verschiebung um einige Tage – voraussichtlich bis in die 19. Kalenderwoche – notwendig. Der Anschluss der Straße wird so schnell wie möglich hergestellt, damit der Busverkehr über die Pontanusstraße in Richtung Hauptbahnhof und Innenstadt wieder verkehren kann.

Wenn alle Arbeiten, die eine Vollsperrung der Bahnhofstraße erforderlich machen, im Februar 2023 abgeschlossen sind, finden bis Juni 2023 noch Restarbeiten ohne Vollsperrung statt.

Aktuelle Neuerungen sowie Informationen zum Baufortschritt erscheinen regelmäßig auf der Homepage www.im-westen-was-neues.de. Hier können auch die Umleitungsstrecken für Kraftfahrzeuge, den Radverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr eingesehen werden.