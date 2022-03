Bahnschubserin aus Bielefeld muss in Psychiatrie

Die Bielefelderin (23), die zweimal ahnungslos wartende Fahrgäste auf dem Hochbahnsteig Schillerstraße gegen einfahrende Stadtbahnen geschubst und in einem dritten Fall das versucht haben soll, ist nach dem Festnahmeerfolg der Mordkommission „Bahn“ aus dem hiesigen Gefängnis in die geschlossene Gerichtspsychiatrie verlegt worden.

Der ermittelnde Staatsanwalt Christopher York bestätigte, einen vorläufigen Unterbringungsbeschluss in der Forensik in Lipp-stadt-Eickelborn gegen die des zweifachen versuchten Mordes verdächtigte Frau erwirkt zu haben. Wie berichtet, wurde die Bielefelderin am 3. März am Hochbahnsteig Schillerstraße von Zivilfahndern der Polizei gefasst und saß seitdem in der Bielefelder Justizvollzugsanstalt in U-Haft.