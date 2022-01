Bahnübergang am 1. Februar gesperrt

Vlotho/Kalletal

Die Deutsche Bahn modernisiert derzeit den Bahnübergang Weserstraße (B514, zwischen Vlotho und Kalletal). Am Dienstag, 1. Februar, zwischen 7 und 18 Uhr werden der Bahnübergang und die Weserstraße in diesem Bereich vollständig in beide Richtungen gesperrt.

Von Jürgen Gebhard