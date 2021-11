Bahnübergang gesperrt

Von diesem Montag bis einschließlich Freitag finden am Bahnübergang zwischen Bergheim und Oeynhausen Bauarbeiten statt. Der Bahnübergang ist in dieser Zeit gesperrt.

Die Buslinie R83 fährt in dieser Zeit Oeynhausen aus Richtung Bergheim nicht an. Das hat der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter am Samstag mitgeteilt. Die R83 fährt eine Umleitung nach Nieheim. Fahrgäste können ab Nieheim ZOB in die Linie 571 nach Oeynhausen umsteigen. Gleiches gilt für die Gegenrichtung.

Schnellbus mit Umleitung

Die morgendliche Schnellbuslinie R 76, die von Steinheim nach Bad Driburg fährt, muss ebenfalls in dieser Woche umgeleitet werden. Der Bus fährt bis Bergheim Bahnhof, dann über die Ostwestfalenstraße mit einer Stichfahrt nach Oeynhausen und dann weiter nach Bad Driburg.