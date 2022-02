Baken sollen Schulkinder schützen

Bielefeld

In die Abwicklung des Schwerlastverkehrs, der das neue Baugebiet im Bereich der Straßen Böckmannsfeld und Düsterfeld bedienen soll, ist nach vielen Monaten Bewegung gekommen. Jöllenbecks Bezirksbürgermeister Mike Bartels (SPD) teilte in der Bezirksvertretungssitzung am Donnerstag mit, dass während des Baus von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit bis zu 42 Wohneinheiten in beiden Straßen eine Einbahnregelung gelten wird: „Für den Lkw-Verkehr und für die Anlieger natürlich auch.“

Von Burgit Hörttrich