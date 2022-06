Balancieren auf Mondgestein

Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße in Bad Lippspringe als erster modernisiert

Bad Lippspringe

In der Kur- und Badestadt können die Kinder ihrer Fantasie künftig noch mehr freien Lauf lassen. Ob ein Besuch in einer Burg oder eine spannende Raumfahrtmission – die örtlichen Kinderspielplätze sollen zum Träumen einladen. Und das alles barrierefrei. Als erster ist jetzt der Spielplatz an der Maximilian-Kolbe-Straße umgebaut und umfassend modernisiert worden.

Von Klaus Karenfeld