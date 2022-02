Bald gibt‘s wieder die Sahnehäubchen

Altkreis Halle/Borgholzhausen

»Halloween fand noch statt, danach wurde es diffus«, so beschreibt Armin Bauer von der Stiftung Burg Ravensberg die immer noch aktuelle Lage, die sich wohl oder übel an den meist unerfreulichen Randerscheinungen der Corona-Pandemie orientiert. Dennoch legt auf dem Burggelände niemand die Hände in den Schoß. Auch die Gaststätte öffnet an Wochenenden zwischen 12 und 17 Uhr wieder ihre Pforten. Innen gilt die 2Gplus-Regelung, auf der Sonnenterrasse muss »lediglich« der hinlänglich bekannte Abstand eingehalten werden.

Von Johannes Gerhards