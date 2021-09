Bald moderner und barrierefrei

Die Gemeinde Schlangen hat am Montag damit begonnen, die Toilettenanlage auf dem Friedhof an der Schützenstraße zu sanieren. Nach Angaben von Michael Weber vom Bauamt der Gemeinde werden die Arbeiten bis zu acht Wochen dauern.

Das WC-Gebäude ist einige Jahrzehnte alt, es ist die erste Sanierungsmaßnahme. „Unter anderem wird eine Zwischenwand entfernt und die Türen werden verbreitert“, so Weber. Gleichzeitig mit der Sanierung sorgt die Gemeinde für Barrierefreiheit. So soll ein sanfter Lauf für Rollatoren angelegt werden. „Wenn die Arbeiten am WC-Gebäude erledigt sind, werden wir auch die Wege auf dem Friedhof barrierefrei gestalten“, sagt Michael Weber.