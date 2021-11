Ball des Handwerks mit 400 Gästen geplant

Nach Corona-Pause erste Gala in Höxter: Vorverkauf ab 6. Dezember

Höxter

Endlich wieder ein Ball! Nach der Corona-Zwangspause freuen sich die Handwerker in Höxter und ihre Gäste auf Samstag, 15. Januar 2022: In der Stadthalle in Höxter soll dann der „Ball des Handwerks“ gefeiert werden. 400 Besucher dürfen dabei sein.

Von Michael Robrecht