Band an Band: Zeichen der Menschlichkeit

Breites Bündnis beteiligt sich auch in Bad Oeynhausen an Aktion für ein offenes, buntes und friedliches Europa

Bad Oeynhausen

Aus „Hand in Hand“ wird „Band an Band“ – unter Einhaltung aktuell geltender Corona-Regelungen wird Bad Oeynhausen Teil einer bundesweiten Aktion für ein offenes, buntes und friedliches Europa. Am Samstag, 18. September, soll eine lange Menschenkette gebildet werden, um ein Zeichen für Menschlichkeit, Menschenrechte und gegen das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer zu setzen. Damit die Aktion auch in Zeiten von Corona durchgeführt werden kann, sollen jeweils eineinhalb Meter lange Bänder die Abstände zwischen den Teilnehmenden garantieren.

Von Silas Ekelhoff