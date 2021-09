Bandbreite der Aufgaben ist vielfältig

Steinheim

„Machen Sie auf sich aufmerksam, mischen sich ein und setzen das um, was Sie für richtig halten!“ Höxters Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka stärkte den beiden neuen Ortsheimatpflegern den Rücken, als er in einer kleinen Feierstunde Monika Null-Greulich für Hagedorn und Josef Nolte für Bergheim in der Großgemeinde Steinheim bestellte und ihnen die Ernennungsurkunde überreichte.

Von Heinz Wilfert