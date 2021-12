Bändchen erleichtern den Einkauf

In beiden Kommunen gelten nämlich aktuell ganz unterschiedliche Regelungen und Vorgaben, was zum Beispiel den Zugang zu den Einzelhandelsgeschäften anbetrifft. Nur rund zehn Kilometer Entfernung liegen zwischen den beiden Einkaufszonen – aber für die einen gelten die aktuell gelockerten Corona-Vorgaben im Land Niedersachsen und für die anderen in NRW (noch) die strengeren Regeln mit 2G. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg (Niedersachsen) hatte in dieser Woche die 2G-Regel (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) im Einzelhandel ausgesetzt. Laut Gericht sei 2G nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren. Die Bändchen, die erst vor wenigen Tagen in der Weserstadt Holzminden zur Kontrolle angeschafft worden sind, können also wieder weggepackt werden.

