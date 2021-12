Bändchen gegen Schlangen?

2G-Regelung im Einzelhandel gilt in NRW ab Samstag – Kritik der IHK – Gastgewerbe fordert mehr Hilfen

Bielefeld

Das Hadern mit den verschärften Coronaregeln und das Wehklagen über die wirtschaftlichen Konsequenzen ist bei Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen groß. Vor allem Ladeninhaber befürchten aufgrund der bundesweit und unabhängig von der Inzidenz beschlossenen 2G-Regelung nun gerade im wichtigen Weihnachtsgeschäft massive Umsatzverluste – und einen Mehraufwand wegen der Zugangskontrollen. In NRW tritt die Regelung an diesem Samstag in Kraft.

Von Oliver Horst und Erich Reimann