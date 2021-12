Bändchen gelten bald drei Tage

In Höxters Innenstadt erhält derzeit jeder Kunde oder Gast mit gültigen Impf- oder Genesenen-Status an jedem Wochentag ein täglich andersfarbiges Bändchen. „Der Wechsel der Bändchenfarbe ist grundsätzlich sinnvoll, um Missbrauch und Betrug vorzubeugen“, teilt die Werbegemeinschaft mit. Ab dem 27. Dezember ist das farbige Bändchen nun für drei aufeinanderfolgende Tage gültig – am Tag der Ausgabe sowie an zwei Folgetagen.

Entlastung

„Dies entlastet die Kaufleute in der Organisation und Verteilung der Bändchen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kaufmannschaft. Gleichzeitig mache es das Einkaufen in Höxter einfacher, denn der Kunde könne sein Bändchen einfach umlassen und am nächsten Tag erneut einkaufen. „Darüber hinaus reduzieren wir somit das zusätzliche Müllaufkommen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Vorgehensweise ist laut Werbegemeinschaft mit dem Ordnungsamt Höxter abgestimmt und werde hier unterstützt. Das Ordnungsamt werde nach wie vor in der Innenstadt präsent sein und stichprobenartige Zusatzkontrollen durchführen. Die Werbegemeinschaft geht davon aus, dass die 2G-Regelung noch bis weit ins neue Jahr gültig sein wird.