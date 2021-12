Bändchen „lieber heute als morgen“

Immer mehr Städte in der Region lösen die 2G-Regelung im Einzelhandel mit der Bändchen-Methode. Auch in Büren wird diese Variante nun angewendet. „Wir sind froh, dass die Bürener Händlerinnen und Händler bereit sind, mit dieser Möglichkeit eine Erleichterung des Einkaufserlebnisses zu schaffen“, sagt Martin Stich, Vorsitzender des Vereins „Bock auf Büren“.

Die Bändchen-Regelung habe den Vorteil für den Handel und die Kunden, dass diese Impfnachweis und Personalausweis nur einmal vorlegen müssen und sich dann frei bewegen können. „Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen natürlich jederzeit ohne 2G-Nachweis betreten werden,“ ergänzt Stich.

Die erste Resonanz der Bürener Händler ist gut. Sie möchten die Bändchenlösung „lieber heute als morgen“. Für die Umsetzung ist auch die Zustimmung des Bürener Ordnungsamts notwendig, die vorliegt.

Bereits dabei sind folgende Unternehmen (Stand: 16. Dezember): Modehaus Roolf, Elektro Meier, Schuh Okay, Takko, Damenmoden Flash, Marjas Stoffstern, Mister, bei Eva, EP Wördehoff, Mann & Mode, Herrenhaus Mann & Mode, Fotostudio Fercon, Radhaus Büren, Elektro Lüke, Lennigers Leckerbissen, Sanitätshaus Seidel. Weitere Händler sollen kurzfristig akquiriert werden.

Derweil werden Impfangebote des Kreises Paderborn ausgebaut. Auch die Testangebote in der Stadt nehmen zu. Seit vergangenem Sonntag bieten neben den etablierten Teststellen auch die Malteser Büren eine Möglichkeit in der Bürener Neubrückenstraße an.