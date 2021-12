Bande versteckt Diebesgut im Stollen

Höxter

Eine Diebesbande versteckt um 1970 ihre Beute in einem der Stollen. Tollkühne Jungs, die heute Männer sind, lassen ihrer Abenteuerlust freien Lauf und erkunden in jugendlichem Leichtsinn die geheimnisvollen dunklen Gänge. Zeitzeugen erzählen von einem Bergstollen, der vor 80 Jahren bis zur Kaserne geführt haben soll: Der Bielenberg in Höxter übt eine besondere Faszination aus. Entsprechend groß war die Resonanz, als zwei Kenner der Materie, Dieter Siebeck und Michael Robrecht, in einem Vortrags- und Gesprächsabend zu einer Gedankenreise durch die Stollen eingeladen hatten.

Von Sabine Robrecht