Barbara-Zweige zum Barbaratag

„Also eigentlich bin ich seit Kindesalter eine typische Bärbel. Auch meine Freunde und die Familie nennen mich noch heute ausschließlich so, obwohl mein Taufname Barbara lautet. Als Kind trug ich auch immer blonde, lange Zöpfe und meine Mutter Margot hat mich liebend gerne in bunte Dirndl-Kleider gesteckt – eine typische Bärbel eben“, sagt Barbara Kammertöns.

Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock pflegt am Namenstag der Heiligen an diesem Samstag das Brauchtum

An ihrem Namenstag, 4. Dezember, stellt Barbara Kammertöns frische Barbarazweige („Meistens nehme ich Kirschzweige“) in die Vase. Sie stehen im Wohnzimmer auf einer Säule, direkt neben der Holzstatue der Heiligen Barbara.

So wie sie dürfen an diesem Samstag, am „Barbaratag“, zahlreiche Namensvetterinnen die Glückwünsche zum Namenstag der Heiligen Barbara entgegennehmen.