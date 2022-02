Bärenstarke Sache in der Kinderlobby

Programm des Kreissportbundes kommt in Menne gut an

Warburg-Menne

Wenn zu harten Gitarrenklängen die Stimmen der Band „Randale“ in ihrem Song „Bärenstark“ von Mut und Stärke singen, lauschen die Mädchen und Jungen des Bewegungskindergartens Kinderlobby Menne neugierig an der Tür zum Sportraum. Dort turnen die Vorschulkinder. Dienstagsnachmittags haben dann die Großen Sportunterricht. Und in den vergangenen vier Wochen haben sie mit Kindergartenleiterin Elisabeth Wilmes zudem das neue Projekt des Kreissportbundes „Bärenstark im Kreis Höxter“ mit umgesetzt.

Von Verena Schäfers-Michels