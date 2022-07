Nachdem NRW bereits seit einiger Zeit in den Sommerferien ist, zieht nun auch das benachbarte Niedersachsen nach. Zeit für gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge! Toben und spielen in der Sonne, Picknick im Park, barfuß durch Schlamm und Wasser, Dämme bauen am Wasserfall, Beeren naschen, Frösche, Libellen und Schmetterlinge aufspüren, Blumenkränze binden, seltsame Dinge sammeln – einfach draußen sein, eintauchen in die Natur, Neues erleben, Altes entdecken.

Das alles geht noch bis Sonntag, 14. August, am Schloss Ippenburg in Bad Essen. 60.000 Quadratmeter Sommerfreuden – Zeit für einen Sommerausflug aufs Land in einen der schönsten Gärten Norddeutschlands. Ob Familienausflug, Fahrradtour oder Tagesausflug – in den Ippenburger Gärten, deren Vielfalt wahrhaft einzigartig ist, findet jeder sein eigenes Paradies. Und ganz besonders auch Kinder, Familien, Großeltern, entdecken den Zauber von Ippenburg von Jahr zu Jahr mehr.

Wellness an der frischen Luft

Der neue Barfuß- und Naturparcours ist ein Riesenspaß für die Kleinen, Wellness für die Jüngeren, eine Mutprobe für die Älteren, ein Vergnügen für alle. Denn da heißt es: Schuhe aus und marsch! An 20 Stationen erleben die Füße einige Abenteuer und Mutproben. Beginnend mit einer Abkühlung, geht es über Pfirsichkerne, Steine, Zapfen, Glas und Kies bis zur großen Furt durch einen kleinen See, die von Mutigen überquert werden kann. Eine „Fußreflexzonenmassage“ in der freien Natur.

Anschließend lockt das Café mit Eis. Dazu gibt es ein Angebot an selbst gebackenen Kuchen und Torten, dazu Focaccia mit Gartengemüse, Kartoffeln mit Kräuterquark. Mit Inspirationen und Anregungen und vielleicht ein paar Pflanzen aus dem Gartenshop für den eigenen Garten, Balkon oder Terrasse geht dann ein jeder Besucher hoffentlich erfüllt nach Hause.

Geöffnet ist noch bis Sonntag, 14. August, jeden Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.