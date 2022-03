Bargeld aus Bäckerei gestohlen

Unbekannte sind in eine Bäckerei an der Holter Straße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Holter Straße eingebrochen. Sie haben eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten so in den Innenraum. Diesen durchsuchten sie und entwendeten Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 8690 entgegen.