Bargeld und Schuhe gestohlen

Einbrecher haben aus einem Schuhgeschäft in Kirchlengern Geld und Schuhe gestohlen.

Einbrecher knacken in Kirchlengern den Safe eines Geschäfts

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde der Einbruchdiebstahl bereits am Freitag, 13. August, gegen 9 Uhr morgens vom 54-jährigen Eigentümer des Geschäfts entdeckt. Die Eingangstür des Ladens in der Straße „In der Mark“ war stark beschädigt worden.

Im Inneren hatten der oder die Unbekannten mehrere Schuhkartons geöffnet und die Schuhe entwendet. Einen Safe, der sich zuvor in den Büroräumen befunden hatte, fand der Eigentümer in einem angrenzenden Bad vor. Die Einbrecher hatten den Safe gewaltsam geöffnet und Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen.

Der Wert der Schuhe konnte noch nicht genau beziffert worden. Da die Unbekannten das Videoüberwachungssystem des Geschäfts demoliert haben, kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 2 und 2.30 Uhr am vergangenen Freitag eingegrenzt werden. Die Auswertungen des Videomaterials dauern noch an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Freitag etwas beobachtet haben, um Meldung unter 05221/8880.