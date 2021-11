„Basar der Sinne“ am Sonntag

Erstmalig bieten die Mitglieder der Handarbeitsgruppe bei ihrem Basar an diesem Sonntag speziell angefertigte Leuchtsteine an. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu 100 Prozent zu Gunsten der Flutopfer in Kall in der Eifel. Unser Foto zeigt einen Teil der KFD-Frauen bei der Vorbereitung für den Basar (von links): Regina Limburg, Beate Diermann, Elisabeth Schwientek und Renate Kalverkamp.

Foto: Oliver Schwabe