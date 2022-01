Bauantrag liegt der Stadt nicht vor

Höxter

Der Baukran am ehemaligen Studentenwohnheim in der Louis-Flotho-Straße in Höxter und die laufenden Arbeiten an den Mobilfunksendern auf dem Flachdach sind ein gutes Omen. An diesem betongrauen Objekt könnte schon bald baulich noch mehr passieren, als Montagearbeiten an den vielen Antennen. Ein Investor aus dem Raum Köln/Bonn will aus dem heruntergekommenen 1960er-Jahre-Gebäude wieder ein attraktives Wohnheim für Studierende der benachbarten Technischen Hochschule OWL in Höxter machen.

Von Michael Robrecht