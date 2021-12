Bauarbeiten in Verzug

Die Bauarbeiten in der Höxteraner Marktstraße sind aus dem Zeitplan geraten. Das hat Baudezernentin Claudia Koch am Donnerstagabend im Stadtrat auf Anfrage von CDU-Fraktionschef Günther Ludwig bestätigt.

Ludwig sprach davon, dass die Fußgängerzone in diesem Bereich erst Ende kommenden Jahres fertig werden könnte. Ob das tatsächlich so ist, ließ Koch am Donnerstag offen. Eine Anfrage dieser Zeitung bei der Verwaltung zu dem Thema blieb am Freitag unbeantwortet. Geplant war eigentlich, dass die Marktstraße Mitte 2022 komplett fertig saniert ist.