Bauarbeiten starten im Sommer

Bielefelder Plaßschule: Stadt investiert sechs Millionen Euro in Erweiterungsbau und Pausenhof

Bielefeld

Im Sommer kommen die Bagger. Dann startet die Erweiterung der Plaßschule. Dazu baut die Stadt einen Neubau direkt an das jetzige Gebäude der Grundschule an, in dem vor allem die Mensa und Räume für den Offene Ganztag Platz finden sollen. Umgebaut wird auch das jetzige Schulgebäude, außerdem werden auch der Schulhof und die Außenanlagen neu gestaltet.

Von Hendrik Uffmann