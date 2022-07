Bauarbeiten statt Unterricht

In den Sommerferien geben Handwerker an Bad Oeynhausener Schulen den Ton an

Bad Oeynhausen

In Eidinghausen wird die Grundschule neu gebaut. Doch auch an zahlreichen weiteren Schulen im Bad Oeynhausener Stadtgebiet sind in den Sommerferien Handwerker im Einsatz, beispielsweise an der Grundschule Rehme-Oberbecksen. Investiert werden insgesamt mehr als 30 Millionen Euro.

Von Lydia Böhne