Bauboom im Delbrücker Land

Delbrück

Bauplätze sind im Delbrücker Land nach wie vor ausgesprochen begehrt. Das wird an zwei aktuellen Beispielen besonders deutlich: Für das große Neubaugebiet Lerchenweg am westlichen Stadtrand in Delbrück-Mitte – dort entstehen mehr als 110 Bauplätze, davon 72, die die Stadt Delbrück verkaufen wird – haben nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 700 Bewerber konkret Interesse bekundet, dort einen Bauplatz kaufen zu wollen.

Von Jürgen Spies