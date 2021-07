Bauboom verzögert Projekte

Bielefeld

Der Bauboom und der damit verbundene Mangel an Baustoffen macht sich auch in Bielefeld deutlich bemerkbar. „Dämmungsmaterial, Kunststoffrohre, Verpackungsmaterial und zum Beispiel Folien sind besonders knapp“, nennt Maik Eggert, Niederlassungsleiter in Bielefeld für den Baustoffhandel Wilhelm Linnenbecker, Beispiele.

Von Kerstin Sewöster