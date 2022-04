„Bauer zu sein, ist cool“

Derzeit besuchen Finn Schütte aus Rahden, Lennart Heselmeier aus Stemwede, Jascha Brune aus Hüllhorst und Jannik Brüggenolte aus Melle die Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford. Die vier lieben ihren Beruf: „Bauer sein ist cool“, sind sie sich einig.

Gemeinsam mit acht weiteren Jungbäuerinnen und Jungbauern aus Ostwestfalen-Lippe möchten sie mit Großplakaten die Landwirtschaft sichtbarer machen.

Finn Schütte ist mit seinen Ferkeln im Stroh abgebildet unter dem Titel: „Mit viel Liebe – Verantwortung für die Tiere“. Lennart Heselmeier ist „Held vom Feld – mit Kartoffelleidenschaft“. Unter dem Motto „Bodenfreunde – Mit viel Gespür“ werben Jascha Brune und Jannik Brüggenolte. Die Plakate sind aus Siegerfotos des Wettbewerbs „Bildkommunikation“ des Landwirtschaftlichen Bezirksverbands OWL mit der Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford entstanden.

Finn Schütte kommt von einem Hof mit Sauen, Milchkühen und Ackerbau. Er wusste bereits als Kind ganz genau, dass er Landwirt werden will. Auch Lennart Heselmeier ist auf einem Hof aufgewaschen und hat ebenso als kleines Kind den Beruf für sich entdeckt. Für ihn gibt es besonders im Frühjahr nichts schöneres, als auf dem Feld zu sein: „Wenn alles zum Leben erwacht, bin ich am liebsten draußen“, sagt er.

Auch Jascha Brune aus Hüllhorst und Jannik Brüggenolte aus Melle werben auf großen Plakaten für ihren Beruf. Foto: WLV

Für Jascha Brune, der nicht vom Hof kommt, war nach einem Schulpraktikum in der Landwirtschaft klar: „Das in meins“. Zu seinen liebsten Aufgaben gehört die Ernte der Feldfrüchte, denn „all die Mühe wird an diesem Tag belohnt“.

Jannik Brüggenolte, ebenfalls außerhalb der Landwirtschaft groß geworden, machte zunächst eine Ausbildung zum Tischler. Nebenher arbeitete er in der Landwirtschaft und entdeckte seine Leidenschaft: „Ich wollte mehr darüber erfahren.“ Er schloss eine Lehre im grünen Beruf an. Alle sind sich einig: Neben all den Veränderungen, die der Beruf mit sich bringt, bleibt der Kern ihrer Arbeit seit Jahrtausenden der gleiche: der Umgang mit Lebewesen, Umwelt und Natur.

Finn Schütte ist auf einem Hof aufgewaschen. Bereits als kleines Kind wusste der Rahdener: „Ich werde Landwirt“. Doch in die Begeisterung der Junglandwirte für ihren Beruf mischt sich auch Unsicherheit angesichts der gewachsenen Anforderungen. Foto: WLV

„Vor dem aktuellen Hintergrund des Ukraine-Kriegs sollten Forderungen wie die Stilllegung von vier Prozent der Felder überdacht werden“ – mit dieser Ansicht stimmen die Jungbauern mit dem Kreisverbandsvorsitzenden Rainer Meyer überein. „Wir können die Erzeugung der Lebensmittel nicht immer weiter verringern und dabei vor drohenden Hungersnöten in anderen Ländern die Augen verschließen“, sagt Meyer. „Hier ist Augenmaß gefragt. Gerade bei uns ist eine qualitativ hochwertige Erzeugung unter Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes möglich“.

Neben all der Begeisterung für ihren Beruf verbindet die jungen Landwirte jedoch auch eine gewisse Unsicherheit: „Manchmal stimmt es mich traurig, dass immer mehr Höfe aufgeben müssen, weil sie die stetig wachsenden Anforderungen nicht mehr stemmen können“, sagt Lennart Heselmeier nachdenklich. Die jungen Leute wünschen sich für die Zukunft „mehr Respekt und vor allem Perspektiven für einen der schönsten Berufe, die es gibt“.

Warum es cool ist, Bauer zu sein, erzählt der Nachwuchs auf der Webseite des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) www.wlv.de/generation-zukunft-2022. Dort sind die Homestorys in voller Länge zu lesen.