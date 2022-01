Bauernfängerei mit Lügenkampagnen

Steinhagen

Der Nationalsozialismus kam weder im Land noch in Steinhagen aus heiterem Himmel. „Wie fing alles an?“, ist für den Bielefelder Historiker Dr. Jürgen Büschenfeld eine Frage, die er in der von ihm und seinen Studierenden an der Uni Bielefeld konzipierten Ausstellung im Rathaus „Steinhagen im Nationalsozialismus – eine Spurensuche“ noch stärker betont als in dem 2018 erschienen Buch über die Gemeinde im Dritten Reich.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold