Baufirma setzt auf eigenen Nachwuchs

Das Team der Baufirma Schneider aus der Vogelperspektive.Frank Schneider verabschiedete mit Bauingenieurin Karola Kahmann die „Gute Seele der Firma“ in den Ruhestand.

Im Gegensatz zu einigen Branchen und Unternehmen, die sich aufgrund von Corona noch mit der Vergabe von Ausbildungsplätzen zurückhalten, läuft es beim traditionsreichen Haller Zimmerei- und Stahlbetonbaubetrieb Schneider wie gewohnt: „Wir konnten mit Justin Imkemeier und Elia Klein auch in diesem Jahr wieder zwei neue Auszubildende zum Zimmerer in unserem Team begrüßen. Die Ausbildung spielt bei uns eine große Rolle, denn so wird der Betrieb personell zukunftsfähig gehalten. Wir brauchen Mitarbeiter, die von unten nachwachsen“, sagt Antje Enkemann-Schneider dem WESTFALEN-BLATT.