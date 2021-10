Baugrund soll frei von Munition sein

Umfeld der Weserbrücke in Höxter wird ab Dienstag nach Kampfmitteln von 1945 abgesucht – Umbau und Pylonneubau startet

Höxter

Der Baubeginn für die Verstärkungsmaßnahmen an der Weserbrücke in Höxter rückt näher. An diesem Dienstag starten als vorbereitende Untersuchungen die Kampfmittelsondierarbeiten im Bereich der Gründung der Brücke.