Baukosten der Grundschule Gartnisch laufen weg

Die deutlich gestiegenen Baukosten der neugeplanten Grundschule Gartnisch sind nur ein Problem, mit denen der Kämmerer der Stadt Halle zu kämpfen hat. Wegen der Vielzahl an geplanten Investitionen will der Kämmererer den Haushalt konsolidieren. In Arbeitskreis nannte er der Politik einige „Grausamkeiten“, die im Zuge des Sparens Haller Bürgern künftig zugemutet werden sollen. Mit Kommentar:

Eine deutlich höhere Grundsteuer B, die insbesondere Hausbesitzer interessiert, eine Erhöhung der Straßenausbaubeiträge für Anlieger oder auch die Reduzierung freiwilliger Leistungen aus der Stadtkasse für die Bereiche Soziales, Kultur und Sport: Kämmerer Björn Hüllbrock hat Vertretern der Haller Politik aufgezeigt, was im Zuge der aus seiner Sicht notwendigen Konsolidierung des Haushaltes in den nächsten Jahren an „Grausamkeiten“ auf die Haller Bürger zukommen könnte. Beim zweiten Treffen des neugegründeten Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung waren am Donnerstagabend Vertreter aller Ratsfraktionen sowie einige interessierte Bürger anwesend.