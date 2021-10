Baukosten machen KWG vorsichtig

Die Kreiswohnstättengenossenschaft (KWG) bleibt als weitaus größter und bedeutendster Vermieter mit 1773 Wohnungen und 2269 Mitgliedern im Altkreis Halle ein stabil aufgestelltes Unternehmen mit soliden Zahlen sowie breiter politischer Unterstützung in allen Kommunen des Verbreitungsgebietes. Diese nur vermeintlichen Selbstverständlichkeiten sind insoweit von Bedeutung, als dass die jetzigen und künftigen Mieter in den KWG-Häusern wie alle anderen Menschen in Mietwohnungen mit einigen Veränderungen und auch Verteuerungen in der näheren und weiteren Zukunft werden zurechtkommen müssen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar