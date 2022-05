Baum abgeknickt, Bänke beschmiert

Pausenschulhof an der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock eine Woche nach Eröffnung beschädigt

Schloß Holte-Stukenbrock

Nachdem in der vergangenen Woche der Ruhe-Schulhof der Gesamtschule am Standort Jahnstraße eröffnet werden konnte und alle Schüler diesen mit Begeisterung angenommen haben, musste am Montagmorgen der Hausmeister erhebliche Sachbeschädigung durch Randalierer feststellen.