Baum aus Böddeken glänzt in Berlin

Der Weihnachtsbaum für die Vertretung des Landes NRW in Berlin kommt nach einem Jahr Pause wieder aus dem Staatswald im Kreis Paderborn.

THW transportiert Fichte zur NRW-Landesvertretung in die Hauptstadt

Den Transport der Fichte und den Aufbau als Weihnachtsbaum übernimmt zum mittlerweile elften Mal das Technische Hilfswerk (THW), dessen Ehrenamtliche des Ortsverbandes Paderborn das Projekt „Baum für Berlin“ fest in ihrem Jahresprogramm eingeplant haben. „Für unsere Kameradinnen und Kameraden ist das Aufstellen des Baumes in der Landesvertretung eine schöne Tradition, die wir für das Land gern übernehmen“, sagt Sascha Meyer, Leiter der zuständigen THW-Regionalstelle in Arnsberg.

Gefunden wurde die Fichte diesmal im Forstrevier Böddeken des Regionalforstamtes Hochstift. Für Christopher Koch ist es der erste Weihnachtsbaum aus dem Wald überhaupt. Denn er ist erst seit wenigen Wochen neuer Förster im großen Waldgebiet zwischen Haaren und Büren. Dort eine frei stehende und entsprechend üppig beastete zehn Meter hohe Fichte zu finden, war gar nicht so einfach.

Suche nach grünen Fichten schwierig

Überhaupt entwickele sich die Suche nach grünen Fichten in den heimischen Wäldern insgesamt zu einem zunehmend traurigen Unterfangen, meint Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes Hochstift. Denn nach Jahren der Dürre und anschließender Borkenkäferkalamität sei der Großteil der Fichtenwälder mittlerweile verschwunden. Die Waldlandschaften haben sich verändert. „Das Verschwinden der Fichte und die notwendige Wiederbewaldung sind derzeit riesige Baustellen für Waldbesitzer und Forstleute“, berichtet Roland Schockemöhle von den aktuellen Arbeitsschwerpunkten in der heimischen Forstwirtschaft. „Dass die Bäume, die in den vergangenen drei Jahren verschwunden sind, der Gesellschaft demnächst als Rohstoff fehlen werden und ihre entsprechenden Leistungen für den Klimaschutz nicht mehr erbringen können, muss immer verdeutlicht werden“, sagt Schockemöhle.

Daher gehört zur Tradition des Baumes für die NRW-Landesvertretung in Berlin auch eine jährliche Botschaft aus dem Wald, die, auf einer Infotafel platziert, das weihnachtliche Arrangement ergänzt und die Gäste der „Botschaft des Westens“ zum Nachdenken anregen soll.