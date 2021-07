Baum kracht auf Haus

Warburg-Rimbeck

Während in der benachbarten Diemelhalle in Rimbeck noch fröhlich der Schützenball gefeiert wurde, rückte der Löschzug West der Feuerwehr (Scherfede/Rimbeck) gegen 1.40 Uhr nur weniger hundert Meter entfernt zu einem Einsatz an den Diemelweg aus.