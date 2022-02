Baum stürzt auf Dach eines Wohnhauses

Schloß Holte-Stukenbrock

Es ist 8 Uhr am Samstagmorgen, als Werner Berger aus dem Schlafzimmerfenster seines Hauses am Buschweg 20 in Schloß Holte-Stukenbrock schaut. Sturmtief „Zeynep“ hat gewütet, ein auf der Grundstücksgrenze stehender Baum ist auf das Dach des Wohnhauses gefallen und hat einige Dachpfannen beschädigt. Es ist der spektakulärste Einsatz, den die Freiwillige Feuerwehr Schloß Holte-Stukenbrock in der Sturmnacht von Freitag auf Samstag hat.

Von Dirk Heidemann