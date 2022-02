Baum stürzt im Sturm auf Transporter

Am Freitagabend wurden die Feuerwehrkameraden gegen 19.20 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz gerufen. Auf der L 3075 in Richtung Welda sollten mehrere Bäume auf der Straße liegen. „Als die Kameraden des Hilfeleistungstanklöschfahrzeuges an ihrer Einsatzstelle eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Anders als erwartet war ein etwa 15 Meter langer Baum in einen Fiat Ducato eingeschlagen“, beschreibt die Feuerwehr das Einsatzszenario.

Fahrer steigt unverletzt aus Transporter

Der Fahrer des Transporters habe Glück im Unglück gehabt. Er habe wie unverletzt das Fahrzeug verlassen können.

Da die A 44 zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vollgesperrt war und sich bereits mehrere hundert Fahrzeuge zwischen Volkmarsen und Welda zurückstauten, hatte der Fahrzeugführer entschieden, seinen beschädigten Fiat in einen angrenzenden Feldweg abzustellen.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt.