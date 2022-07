Baumaßnahmen an Schulen starten

Seit Beginn der Sommerferien ist es in den Schulen ruhig geworden. Doch der Schein trügt. „Die sechswöchigen Ferien sind die ideale Zeit und Gelegenheit, notwendige Baumaßnahmen in unseren Schulen ungestört beginnen oder durchzuführen zu können“, sagt Tanja-Berghahn Macken, Leiterin des Fachbereichs Bauen bei der Stadt Bad Lippspringe. Und die Liste der geplanten Projekte ist lang.

Aktuell arbeitet die Stadt an einem neuen Schulentwicklungsplan. Und das ist aus Sicht von Politik und Verwaltung auch zwingend notwendig: „Bekanntlich halten die von IT-NRW ursprünglich deutlich zu nie­drig angesetzten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Bad Lippspringe der Realität nicht stand“, erläutert Berghahn-Macken im Gespräch. Es besteht ihr zufolge bereits jetzt einiger Handlungsbedarf – auch an den örtlichen Schulen