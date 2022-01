Baumaßnahmen in Delbrück erfordern Geduld

Arbeiten an der Jakobstraße/Boker Straße

Delbrück

Gut vorangekommen sind in den vergangenen zweieinhalb Wochen die Bauarbeiten in der Jakobstraße, die nach vielen Jahrzehnten erstmalig ausgebaut wird. Unter anderem bekommt sie erstmalig einen sicheren Gehweg an der südlichen Straßenseite.

Von Jürgen Spies