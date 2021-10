Bäume kippen auf ein Auto und eine Telefonhochleitung

Das Sturmtief „Ignatz“ zieht am Donnerstag übers Land. Im Kreis Paderborn habe es bislang keine größeren Schäden angerichtet, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Bis zum Nachmittag rückte die Polizei zu rund 30 sturmbedingten Einsätzen aus (Stand 14.55 Uhr). Am häufigsten mussten Bäume oder dicke Äste beseitigt werden. Dazu war vielfach auch die Feuerwehr eingesetzt. „Zäune, ein Trampolin, Baustellenschilder und Stühle wurden durch die Luft gewirbelt und landeten teils auf der Straße“, berichtete Polizeisprecher Michael Biermann.

MEHR ZUM THEMA Unwetter Herbststurm: Bahnchaos in weiten Teilen des Landes

Ein umgestürzter Baum auf der Josefstraße in Paderborn-Elsen. Foto: Polizei Paderborn

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern und Fahrern, weiter vorsichtig zu sein: „Die Sturmgefahren dauern derzeit weiter an.“

Um kurz vor 13 Uhr kippte bei Lichtenau ein Baum auf einen BMW, dessen Fahrer auf der B68 in Richtung Lichtenau-Grundsteinheim fuhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Am „kleinen Viadukt“ bei Paderborn-Neuenbeken kippte um 14.30 Uhr ein Baum auf eine Telefonhochleitung.

In Borchen machte sich ein großes Trampolin selbstständig, wie die Gemeindeverwaltung auf Facebook am späten Vormittag berichtete. Der Bauhof sicherte es im Bereich Kreuzricke. Der Besitzer soll sich bei der Gemeinde unter Telefon 05251/108110 melden.

Auch in Delbrück-Lippling sind Bäume umgekippt. Auf der Landstraße zwischen Lippling und Steinhorst lag ein Baum quer über der Straße. Mit seiner Krone hatte er sich in den Bäumen auf der anderen Seite verfangen. Der Löschzug Lippling zerlegte den Baum in kleine Stücke. Entlang der Landstraße knickten noch weitere Bäume ab und wurden Äste abgerissen.

Sturmtief „Ignatz“ knickt Bäume in Delbrück-Lippling um Zwischen Lippling und Steinhorst kippte ein Baum auf die Landstraße. Die Feuerwehr räumte ihn weg. Foto: Axel Langer Zwischen Lippling und Steinhorst kippte ein Baum auf die Landstraße. Die Feuerwehr räumte ihn weg. Foto: Axel Langer Zwischen Lippling und Steinhorst kippte ein Baum auf die Landstraße. Die Feuerwehr räumte ihn weg. Foto: Axel Langer Zwischen Lippling und Steinhorst kippte ein Baum auf die Landstraße. Die Feuerwehr räumte ihn weg. Foto: Axel Langer Ein Ast auf dem Radweg entlang der Lipplinger Straße in Delbrück. Foto: Axel Langer

Warnung des DWD

Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor scheren Sturmböen gilt für den Kreis Paderborn – wie für ganz Ostwestfalen-Lippe – bis 18 Uhr (Stand 12 Uhr): Die Sturmböen erreichen Geschwindigkeiten zwischen 75 und 90 km/h. Anfangs kommen sie aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe und in exponierten Lagen ist mit orkanartigen Böen bis 110 km/h zu rechnen.

Auch der DWD warnt vor möglichen Gefahren: „Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“

Stadt Paderborn warnt vor Aufenthalt auf Friedhöfen

Wegen der schweren Sturmböen hat das Amt für Umweltschutz und Grünflächen der Stadt Paderborn am Donnerstagvormittag mitgeteilt, dass das Betreten der städtischen Friedhöfe und bewaldeten Flächen auf eigene Gefahr geschieht: „Die Gefahr ist auf den Friedhöfen und in den Wäldern und überall dort, wo sich hohe Bäume befinden, wie auch in Parks, in diesen Tagen besonders groß.“ Auch nach Abflauen von Sturm und Böen bestehe Gefahr. Denn die Sturmeinwirkungen schaffen, so die Behörde weiter, oft nicht sichtbare Schädigungen, zum Beispiel in der Stabilität vor allem großer und alter Bäume. So können auch noch weit nach einem starken Sturm durch leichtere Winde gefährliche Situationen auftreten.

Bahnverkehr

Das Sturmtief über Deutschland hat zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde der Regionalbahnverkehr bis auf Weiteres eingestellt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. In Nordrhein-Westfalen fuhren zeitweise keine Fernverkehrszüge. Besonders im Saarland, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern komme es zu Zugausfällen und Verspätungen, teilte die DB mit. Im Laufe des Tages rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen.