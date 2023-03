Bauministerin: keine Alternative zu Heizungsgesetz

Bielefeld

Über das geplante faktische Einbauverbot für reine Öl- und Gasheizungen ab 2024 wird erst in einigen Monaten final entschieden. Einen Gesetzentwurf, der erste Antworten auf noch viele offene Fragen geben dürfte, will die Ampelkoalition aber in „den nächsten Wochen“ vorlegen. Das sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Donnerstag während einer Stippvisite beim Bielefelder Gebäudehüllenspezialisten Schüco.