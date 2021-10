Baustart für Trinkwasserbrunnen

Wasserbeschaffungsverband Am Wiehen geht von Fertigstellung im März 2022 aus

Löhne/Bad Oeynhausen/Hille

In dieser Woche haben die Brunnenbauarbeiten des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen begonnen. Der neue Brunnen im Wassergewinnungsgebiet Hille-Südhemmern soll rechtzeitig im März 2022 vor der Vogel-Brutzeit fertig sein und nach Beendigung der Rohranschlussarbeiten und der Elektrifizierung im Frühsommer 2022 in Betrieb gehen.