Baustart im Windpark Fürstenau

„Es geht endlich los. Trotz aller Hürden, die uns die Stadt Höxter in den vergangenen Jahren in den Weg zu stellen versucht hat, haben wir den ersten Spatenstich für unser Windkraftprojekt in Fürstenau getan.“ Kiene hatte die Stadt zuletzt mehrfach kritisiert, weil die Genehmigungen für den notwendigen Wegebau im Stadthaus aus seiner Sicht nicht schnell genug bearbeitet wurden.

Jetzt ist der erste Bagger angerollt. Die MaKa hat sich dazu entschieden, mit dem Wegebau an der Anlage vier zu beginnen. Das ist eine Windkraftanlage vom Typ Enercon E-138 in Richtung Hohehaus, mit der die Energiegenossenschaft Höxter ihre Erträge erwirtschaften wird. Der vorhandene wiesenartige Feldweg wird ausgebaggert, mit Schotter versehen und so nicht nur die Anlage vier erschließen, sondern auch die Anlage sechs im Süden des neuen Parks. „Ausbau und Befestigung der Zuwegungen müssen den Vorgaben des Anlagen-Herstellers Enercon entsprechend absolut exakt erledigt werden, damit alle weiteren Arbeiten im Windpark, die jetzt folgen werden, überhaupt erst angegangen werden können“, sagt Kiene über die Notwendigkeit des korrekten Wegebaus. Vorhandene Asphaltwege werden gegebenenfalls verbreitert, andere Zuwegungen müssen komplett erstellt werden. „Wir brauchen überall eine Breite von 4,5 Metern“, so Kiene. Wenn der Wegebau dann abgeschlossen ist, stehen die Erdarbeiten für die Kabelverlegung auf der Agenda: „Insgesamt müssen 2,5 Kilometer Starkstromkabel im Windpark fachgerecht ver-legt werden. Zum Umspannwerk nach Vörden wird die Kabeltrasse 4,5 Kilometer lang sein“, beschreibt Kiene.

Karl-Heinz Adorf, Vorstand der Energiegenossenschaft Höxter, war beim ersten Baggerhub vor Ort, um sich ein Bild von der Maßnahme zu machen, die nun die Realisierung der Anlage für mehr als 100 Genossen aus der Region bedeutet. ,,Die Beteiligten an der Energiegenossenschaft Höxter haben viel Geduld bewiesen”, fasste Adorf zusammen. ,,Umso schöner ist jetzt der Start.” Die MaKa Verwaltungs GmbH realisiert die 4,2 Megawatt-Anlage im Auftrag der Genossenschaft, die dafür rund fünf Millionen Euro bereitstellt. Die Anlage wird im Schnitt rund elf Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen.