Baustart in Borchen droht ein Jahr Verzögerung

Die Ortsdurchfahrt Borchen könnte das gleiche Schicksal ereilen wie die Sanierung der Bundesstraße 68 in Lichtenau: Aufschub um ein weiteres Jahr! Der für das Frühjahr anvisierte Starttermin ist bereits verstrichen, und auch ein Baubeginn im Sommer ist fraglich, wie eine Nachfrage dieser Zeitung beim Landesbetrieb Straßen NRW ergeben hat. So sei die Ausschreibung der Arbeiten noch nicht erfolgt und es insgesamt unklar, wie schnell die Aufträge vergeben werden könnten.

Wie mehrfach berichtet, soll die Paderborner Straße (L 755) durch Nordborchen auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern saniert und ausgebaut werden. Konkret geht es um den Bereich in Höhe der Einmündung Westfalenweg bis zum Kreisverkehr am Lidl. Vier Jahre veranschlagt Straßen NRW für das Vorhaben, das in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden soll. Ein ursprünglich anvisierter Start noch in diesem Jahr steht auf immer wackligeren Beinen. Nicht nur, dass die Ausschreibung nach Angaben von Straßen-NRW-Sprecherin Christiane Knippschild noch nicht erfolgt ist, auch die Dauer der Vergabe könnte erheblichen Einfluss auf den Zeitplan des Projekts nehmen. Ihr zufolge können von der Ausschreibung bis zur Vergabe zwei Wochen vergehen, es könne aber auch sechs bis acht Wochen dauern.