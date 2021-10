Vlotho

Wenn der Tennisclub Vlotho in zwei Jahren sein 50-jähriges Bestehen feiert, kann er dies auf einer neu-sanierten Anlage, die modernen Anforderungen genügt, tun. Denn in dieser Woche haben die Arbeiten für die längst notwendige Sanierung des Anlage am Hessenland, die ebenfalls aus dem Gründungsjahr 1973 stammt, begonnen

Von Joachim Burek